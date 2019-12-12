كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم CÉ LA VI قريباً في دبي

تشتهر العلامة التجارية CÉ LA VI بنقل المأكولات الآسيوية المعاصرة إلى الأماكن الخلابة في جميع أنحاء العالم.

ولأول مرة في دبي، يصل مطعم CÉ LA VI مع حمام سباحة لا متناهي وصالة نادي ومطعم، ويحتل الطابق 54 من فندق العنوان سكاي سكاي فيو.

وقبل افتتاحه في وقت لاحق من هذا الشهر، تحدث رئيس الطهاة التنفيذي هوارد كو عن الأطباق التي يجب ألا تفوتها في قائمته “أحد الأطباق المميزة من CÉ LA VI، يتم تقديمه في جميع مواقعنا في جميع أنحاء العالم، ولكن مع نكهة لذيذة”.

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وأضاف: “من كاليفورنيا، أردت أن أحضر خبزًا أمريكيًا إلى القائمة لكن مع نكهات آسيوية. إنها الطريقة المثالية لبدء تجربة تناول طعام جماعية، فهي تعطي إحساسًا بالعائلة وتجمع الناس من خلال الطعام والمحادثة “.

ويقدم المطعم سلطة السلطعون الذي يتم تقديمه مع شاي الليمون، بالإضافة إلى الحم البقر والقرنبيط والبط، والعديد من الأطباق الشهية الأخرى، بحسب واتس أون.

CÉ LA VI، الطابق 54، العنوان سكاي فيو، وسط مدينة دبي، الافتتاح قريبًا. هاتف: 0565154001. facebook.com/celavidubai