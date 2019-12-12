- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نسخة خاصة من غالاكسي نوت 10 لعشاق حرب النجوم بسعر 4599 درهم
أطلقت سامسونغ نسخة خاصة من هاتف غالاكسي نوت 10 مخصص لعشاق سلسلة حرب النجوم الشهيرة.
يتميز الهاتف الذكي ذو الإصدار المحدود بتصميم باللونين الأسود والأحمر مستوحى من تصميم Kylo Ren، مع غطاء من الجلد وخوذة Ren المصممة على الظهر مع عنصر تجميع خاص.
ويأتي القلم المرفق مع Galaxy Note10 + باللون الأحمر ويمتلك قوة أكثر من جهاز lightsaber.
وتم تطوير أيقونات التطبيقات ونغمات الرنين والمؤثرات الصوتية والواجهات الأخرى لمساعدتك على الاستمرار في أجواء المجرات في حرب النجوم.
وبصرف النظر عن المظهر، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من خلفيات مستوحاة من Sith، والتي تتوفر حصريًا مع سمة Star Wars. ويمكنك اختيار شاشة قفل تناسب مزايا شخصيتك المفضلة في الفيلم، ويمكنك حتى تشغيل الرسوم المتحركة الخاصة حيث يرحب بك Kylo Ren.
الهاتف متوفر بالحجز المسبق من 10 إلى 15 ديسمبر 2019 حصريًا على Samsung.com مقابل 4599 درهم، بحسب غلف نيوز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| نسخة خاصة من غالاكسي نوت 10 لعشاق حرب النجوم بسعر 4599 درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.