كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نسخة خاصة من غالاكسي نوت 10 لعشاق حرب النجوم بسعر 4599 درهم

أطلقت سامسونغ نسخة خاصة من هاتف غالاكسي نوت 10 مخصص لعشاق سلسلة حرب النجوم الشهيرة.

يتميز الهاتف الذكي ذو الإصدار المحدود بتصميم باللونين الأسود والأحمر مستوحى من تصميم Kylo Ren، مع غطاء من الجلد وخوذة Ren المصممة على الظهر مع عنصر تجميع خاص.

ويأتي القلم المرفق مع Galaxy Note10 + باللون الأحمر ويمتلك قوة أكثر من جهاز lightsaber.

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وتم تطوير أيقونات التطبيقات ونغمات الرنين والمؤثرات الصوتية والواجهات الأخرى لمساعدتك على الاستمرار في أجواء المجرات في حرب النجوم.

وبصرف النظر عن المظهر، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من خلفيات مستوحاة من Sith، والتي تتوفر حصريًا مع سمة Star Wars. ويمكنك اختيار شاشة قفل تناسب مزايا شخصيتك المفضلة في الفيلم، ويمكنك حتى تشغيل الرسوم المتحركة الخاصة حيث يرحب بك Kylo Ren.



الهاتف متوفر بالحجز المسبق من 10 إلى 15 ديسمبر 2019 حصريًا على Samsung.com مقابل 4599 درهم، بحسب غلف نيوز.