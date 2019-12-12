كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تجربة دراسية جديدة لطلاب جامعة كيرتن في دبي

سيدخل طلاب اليوم إلى قوة عاملة تتغير بشكل أسرع من أي وقت آخر في تاريخ البشرية. ويتوقع أصحاب العمل أن يكون للخريجين القدرة على التعلم من تلقاء أنفسهم والتكيف بسرعة مع التكنولوجيا الجديدة، فضلاً عن امتلاكهم مهارات قابلة للنقل من شأنها أن تعود بالنفع على أي مجال من مجالات الأعمال.

وفي جامعة Curtin Dubai، يتم إعطاء الطلاب تعريفاً بالصناعة من فترة الدراسة الأولى ويتوقع منهم تطوير مهارات قابلة للتحويل في كل فصل من فصولهم كجزء من المنهج الدراسي. على سبيل المثال، لا تحتوي دورة الماجستير في إدارة الأعمال (العالمية) على امتحانات نهائية، ولكنها تركز بدلاً من ذلك على تطبيق المعرفة من خلال مهام التعلم القائم على حل المشكلات التي تشبه ما سيواجهه الطلاب في الصناعة.

وتتطلب برامج الهندسة في الجامعة 480 ساعة من المشاركة في الصناعة كجزء من المنهج الدراسي حتى يتمكن الطلاب من الحصول على خبرة مباشرة في العمل والتعلم في هذه الصناعة، بحسب غلف نيوز.

وعقدت شركة Curtin Dubai معرضها المهني السنوي في نوفمبر بالتعاون مع مؤسسات مثل KPMG و Marriott، وفي دورة اكتشاف التسويق لخريف عام 2019، عمل الطلاب في مشروع تطوير المنتجات بالتعاون مع Hunter Foods والتي تم الحكم عليها من قبل كبار المسؤولين في Hunter Foods.

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كما نظم طلاب التواصل الاجتماعي بشكل مستقل أول مؤتمر لـ Curtin Dubai حول وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات والمجتمع باعتباره امتدادًا لتعلمهم في الفصل الدراسي.

وفي أواخر شهر نوفمبر، عقدت شركة Curtin Dubai معرضها المهني السنوي الذي يضم منظمات مثل KPMG و Marriott. وسمح المعرض للطلاب بالتفاعل مع المتخصصين في الموارد البشرية ومديري التوظيف على أساس فردي، كما أتاح لهم الفرصة لحضور الندوات التي تقودها الصناعة حتى يتمكنوا من فهم توقعات الصناعة. ويتم تشجيع طلاب Curtin Dubai ودعمهم بفعالية لقبول التدريب في الصناعة حتى يكون لديهم الخبرة العملية لفهم أفضل لتطبيق ما يتعلمونه في الفصل وتوظيف الخريجين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Curtindubai.ac.ae