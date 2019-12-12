برئاسة حمدان بن محمد.. «تنفيذي دبي» يوحد برامج الضمان الصحي

دبي (وام)

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس صباح أمس، حيث اعتمد المجلس حزمة من مبادرات التحسين لتطوير منظومة التأمين الصحي في دبي، والتي تهدف إلى تبسيط وتوحيد برامج الضمان الصحي الحكومية ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى اعتماد أجندة عمل المجلس والموضوعات التي ستشكل جدول أعماله خلال عام 2020، وذلك بمقر المجلس في أبراج الإمارات.

وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة الصحة في دبي تقييم منظومة الضمان الصحي في الإمارة، ومبادرات التحسين المقترحة والتي من شأنها تعزيز التكامل والربط بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الثقافة الصحية والتوجيه المناسب للمرضى، وتتضمن المبادرات توحيد برامج الضمان الصحي وتحديث نطاق الضمان الصحي الموحد ليشمل بعض الفئات الخاصة في المجتمع وتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية التابعة لهيئة الصحة.

كما تشمل مبادرات التحسين تحديثات على سياسة الأدوية العامة وسياسة الإجازات المرضية، بهدف خلق تأثير إيجابي على مخرجات الرعاية الصحية وتحقيق نفس النتائج الصحية بفعالية أعلى وبتكلفة أقل، والحد من الاستشارات الطبية غير الضرورية والاستخدام المفرط للخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحقيق منافسة عادلة بين مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

واعتمد سمو ولي عهد دبي، أجندة عمل المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2020، والتي تشمل العديد من الموضوعات والخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميّز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

وتتضمن أجندة المجلس 30 موضوعاً خلال عام 2020 تتنوع بين مختلف القطاعات والتي تركز في مجملها على الأولويات والأهداف الحكومية، ودفع جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز الرفاه المجتمعي وبما يعزز من مستوى الشعور بالسعادة والتلاحم الاجتماعي في الإمارة، ورفع تنافسيتها.

ومن بين الخطط المعتمدة تحديث سياسة إسكان الإماراتيين، والتي تتضمن تطوير عدة برامج وسياسات لتحقيق الأهداف الإسكانية والرفاه الاجتماعي للإماراتيين، ودراسة تنظيم رسوم النقل المدرسي في إمارة دبي، والتي تتضمن تحليل الوضع القائم لرسوم النقل المدرسي ودراسة نماذج عمل مختلفة ممكن تطبيقها لتنظيم رسوم النقل المدرسي بالإمارة مع الأخذ في الاعتبار الإطار الحالي لتنظيم الرسوم المدرسية وبما يسهم في تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور، وتطوير إطار عام لتأهيل الموارد البشرية الحكومية، في إطار مساعيها لتحقيق الريادة والتي تتطلب تطوير وتأهيل الموارد البشرية الحكومية، وبما يوائم الأهداف الطموحة للإمارة، وذلك بهدف خلق الكفاءات والمهارات التي تتلاءم مع وظائف المستقبل في القطاع الحكومي.