ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة عبدالله الخاطري

رأس الخيمة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة ظهر، أمس، مأدبة الغداء التي أقامها عبدالله سعيد راشد بن اسلومه الخاطري في منطقة مزرع البرية في رأس الخيمة تكريماً لسموه. حضر المأدبة إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وفواز عبدالله بن جمعة، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وأحمد يوسف بن درويش النعيمي، مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين والشخصيات. وأعرب عبدالله سعيد بن اسلومه الخاطري عن سعادته بتلبية سمو ولي عهد رأس الخيمة، دعوته والتي تعبر عن نهج أصيل ومتوارث في التواصل بين القيادة والمواطنين.

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