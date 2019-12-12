اليوم.. إطلاق «البورد والزمالة الإماراتية»

عمر الحلاوي (العين)

يطلق المعهد الوطني للتخصصات الطبية، خلال اجتماعه اليوم «البورد الإماراتي» و«الزمالة الإماراتية والتخصصات الدقيقة».

ويشتمل البورد الإماراتي مستقبلا كل التخصصات الطبية التي تتجاوز 23 تخصصاً.

ويختص المعهد بوضع معايير البرامج التخصصية الصحية ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي، اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجال الصحي بالتعاون مع الهيئات الصحية المعنية، تقويم مؤسسات الرعاية الصحية التي أنشئت لأغراض التدريب والتعليم الطبي العالي في الدولة واعتمادها، تعزيز جودة التدريب والتعليم الطبي التخصصي والدراسات العليا عن طريق اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية واعتماد البرامج التخصصية، والاعتراف بالمستشفيات والمراكز الطبية بعد تقويمها وفقاً للمعايير المعتمدة للمشاركة في برامج التدريب التخصصي في الدولة، واعتماد المناهج الدراسية المعدة للتدريب التخصصي في الدولة، وإقرار برامج التدريب التخصصي «برامج الإقامة» وتطوير اللجان العلمية التخصصية لهذا الغرض، والإشراف على امتحانات التقييم والبرامج التخصصية الطبية والتدريب التخصصي، تطوير معايير القبول وإجراء امتحانات الدخول لضمان الاختيار الصحيح للمتدربين والمقيمين في برامج التدريب التخصصي، إجراء الامتحانات المهنية المتخصصة وفقاً للمعايير الدولية، اصدار شهادات التخصصات الصحية العليا «البورد والزمالة» للمتدربين، واعتماد معايير التعليم الطبي المستمر وبرنامج التطوير المهني المستمر في التخصصات الصحية.

وجاء إنشاء المعهد بناء على قرار مجلس الوزراء حيث ألحق بجامعة الإمارات، كما شكل مجلس للمعهد برئاسة معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم.

إضافة تشكيل مجلس استشاري للمعهد واختيار الدكتور محمد الحوقاني عضو هيئة التدريس في كلية الطب، والعميد المساعد للتعليم الطبي سابقا بالكلية، ليكون الأمين العام المكلف.

وأكد البروفيسور محيى الدين المجذوب عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة الانتهاء من إنجاز معظم اللوائح التي تخص المعهد ويشتمل البورد الإماراتي مستقبلا على كل التخصصات الطبية والتي ربما تتجاوز 23 تخصصاً من بينها الباطنية والجراحة والنساء والولادة والأطفال، إضافة لمنح «الزمالة الإماراتية» وكذلك التخصصات الدقيقة، حيث يستقبل المعهد الدفعة الأولى «البورد الإماراتي» مستقبلا في عدة أفرع للمعهد.

وقريبا، سيعتمد مستشفى العين الجديد الذي سيضم مستشفى توام ومستشفى العين الحالي، ومستشفيي خليفة وشخبوط كمؤسسات أكاديمية تعليمية من قبل هيئة أبوظبي للصحة.

وأوضح الدكتور محمد الحوقاني أمين عام المعهد أن الاجتماع سيشهد الإعلان عن افتتاح المقر الرسمي بمبنى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، حيث يتكون أعضاء مجلس إدارته من ممثلي الهيئات الصحية بالدولة ووزارة الصحة. ووقع الدكتور الحوقاني مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، حيث من المؤمل أن تؤسس هذه الاتفاقية تعاوناً تعليمياً بين المؤسسات الصحية لدعم نمو وتطوير المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وستشمل أوجه التعاون في هذه الاتفاقية الأنشطة الأكاديمية والخدمات الاستشارية وورش العمل والمؤتمرات فضلاً عن أنظمة وأدوات الاعتماد والتقييم، كما زار أمين عام المعهد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتقى خلالها بسعادة أمين العام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومدراء إدارات في الهيئة تم خلالها مناقشة أوجه التعاون المشترك والإطلاع على تجربة الهيئة السعودية في مجال الاعتماد والتقييم والاختبارات.