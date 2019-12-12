حمدان بن راشد يبحث التعاون التعليمي مع «الأوروبية للجودة»

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية مساء أمس بقصر سموه بزعبيل، وفداً من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» برئاسة راسل لونغميور المدير التنفيذي للمؤسسة، وسامولي برويكونين مدير التقييم والاعتراف، وإسراء المبيضين المدير الإقليمي لمكتب المؤسسة في الشرق الأوسط بدبي.

حضر اللقاء الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وعدد من المسؤولين.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون والبرامج المشتركة بين مؤسسة حمدان و«EFQM» وسبل تعزيزها إضافة إلى مستجدات مشروع نموذج حمدان «EFQM» التعليمي الذي يعد أحدث أدوات قياس الجودة التعليمية في المدارس بهدف تحسين الأداء التعليمي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة.

وتسلم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من لونغميور شهادة الشراكة الاستراتيجية، التي تمنح للشركاء الاستراتيجيين الذين لهم مساهمات ملموسة في إطار الجودة، وتقديراً لدور سموه في مساندة الشراكة بين مؤسسة حمدان التعليمية والمؤسسة الأوروبية للجودة والتضامن كشريك استراتيجي مساهم في إطلاق نموذج حمدان «EFQM» التعليمي لقياس جودة التعليم الذي يعد من البرامج الدولية المهمة لغايات تحقيق الجودة التعليمية.

ورحب سموه بالوفد، مثنياً على جهود المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ودورها في ترسيخ ثقافة الجودة ودعم الاستراتيجيات المؤسسية نحو استخدام أفضل المعايير العلمية في الوفاء بواجباتها وخدماتها على النحو الذي يحقق رضا العملاء واستدامة التطوير.

وقال سموه، إن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تواصل عن جدارة دعمها للتعليم وخاصة في الإمارات، بهدف دفع جهود تطويره لتمضي قدماً في ظل الرعاية الفائقة التي يحظى بها قطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة والدعم الحكومي السخي.