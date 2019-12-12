تسويق منتجات 600 مزرعة في أبوظبي خلال «سيال الشرق الأوسط»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اختتمت، أمس، فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط 2019 والذي عقد برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووقعت الهيئة بحضور سموه، اتفاقية لتوريد منتجات «حصاد مزارعنا» الواردة من مزارع أبوظبي مع مجموعة «اللولو هايبر ماركت»، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز مكانة المنتج المحلي وتأكيد تنافسيته في السوق، ودعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وقع الاتفاقية، نيابةً عن الهيئة، سعيد البحري سالم العامري المدير العام، بينما وقع نيابةً عن مجموعة اللولو هايبر ماركت يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ووفقاً لنص الاتفاقية التي تستمر لمدة عام قابل للتمديد، تقوم الهيئة بتوريد منتجات «حصاد مزارعنا» من الخضراوات والفاكهة الواردة من مزارع أبوظبي، حسب توفرها خلال الموسم الزراعي، إلى مجموعة اللولو التي تتولى تسويقها عبر منافذها الواسعة بالإمارات، وذلك مقابل سعر متفق عليه بين الطرفين، وترتبط هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بعقود توريد مع أكثر من 600 مزرعة في إمارة أبوظبي تتولى بموجبها، تسويق منتجات هذه المزارع تحت اسم العلامة التجارية «حصاد مزارعنا» في السوق المحلي، بعد مرورها بعمليات فرز وتعبئة وتغليف، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وبطريقة تسهم في إبراز مزايا المنتجات المحلية باعتبارها منتجات طازجة وآمنة.

وقال سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة: «نفخر بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم المنتجات المحلية والنهوض بالحركة الاقتصادية في الإمارة، حيث تعد مجموعة اللولو من أكبر تجار التجزئة الداعمين لحركة التجارة الداخلية في الدولة، ومن خلال شبكة فروعها الواسعة، يمكن لمنتجات مزارع أبوظبي النفاذ للأسواق وتحقيق أعلى العائدات للمزارعين، بالإضافة إلى الترويج للعلامة التجارية «حصاد مزارعنا» والتي تعتمد عليها الهيئة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.

ومن جانبه، قال يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو: «نحن فخورون بدعم قطاع الزراعة ومزارعي إمارة أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية، ونلتزم بشراء المنتجات الزراعية المحلية وتسويقها بأسعار مناسبة عبر جميع فروع مجموعة «اللولو» المنتشرة في دولة الإمارات، كما نعتزم إطلاق الكثير من العروض الترويجية وحملات الدعاية لتسليط الضوء على مزايا المنتجات المحلية وإبراز جودتها».

إنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق

كما وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، إحدى الشركات الرائدة بمجموعة الإمارات للصناعات الغذائية، بحضور سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة، وإدوار إسكندر حامض مدير عام الشركة، بغرض التعاون والتنسيق في تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي، بما يساهم في تنمية واستدامة القطاع الزراعي والسلامة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال سعيد البحري سالم العامري:«نفخر اليوم بشراكتنا مع الشركة الوطنية لإنتاج الأعلاف والدقيق، باعتبارها أكبر وأهم الشركات المتخصصة في إنتاج الأعلاف والمكملات الغذائية الحيوانية في منطقة الخليج العربي، ونحرص على توثيق إطار التعاون فيما بيننا في مجال تقديم الخدمات البيطرية، بما يساهم في تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي وتنمية واستدامه قطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، وذلك بهدف توحيد الجهود المشتركة وبما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين وتحقيق تطلعاتهما المستقبلية، من خلال بناء شراكة استراتيجية مثمرة.

وأشار إلى أن أوجه التعاون تتضمن مساهمة الهيئة ببناء قدرات موظفي الشركة من العاملين في المهن الطبية البيطرية، ورفع وزيادة كفاءة كوادرها الفنية في تقديم الخدمات البيطرية العلاجية والتشخيصية، وتدريبهم على تطبيق أفضل الممارسات البيطرية، وإشراك الشركة في برامج ضبط الجودة وقياس الكفاءة للمختبرات، والتوسع في منظومتها الخدمية بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات، والذي يرافق النمو الاقتصادي والنهضة الزراعية المستدامة التي تشهدها الدولة.

«أجري سكيب»

من جهتها، شاركت مجموعة «موارد القابضة» في فعاليات معرض «أجري سكيب» الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج، والذي اختتمت أعماله، وجرى تنظيمه، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، واستعرضت أحدث التوجهات المستدامة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والأسمدة العضوية والإدارة المستدامة للغابات في إماره أبوظبي، وجاءت مشاركة مجموعة موارد القابضة من خلال جناح ضم العديد الشركات «براري لإدارة الغابات» و«مصنع أبوظبي للسماد» و«مصنع العين للأعلاف» التابعين للمجموعة، حيث استعرضت «براري» أحدث التقنيات في إنتاج الأعلاف، من خلال إعادة تدوير المخلفات الخضراء الناتجة بالغابات التي تديرها شركه براري في إمارة أبوظبي.

كما سلط المعرض الضوء على مشروع إطلاق الأغنام، كذلك عرضت الشركة الأبحاث والتجارب التي يتم إجراؤها بهدف الاستفادة من الطحالب في مجالات مختلفة، واستعرض مصنع الأعلاف أحدث الأعلاف العضوية لمختلف أنواع الحيوانات والطيور والتي تتميز بنوعيتها الجيدة، وذلك بفضل المختبرات الحديثة التي تم إنشاؤها لضبط معايير الجودة.

ومن جهته، قال أحمد عبد الجليل البلوكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد القابضة: تعد مشاركة موارد القابضة في المعرض خطوة مهمة للتعريف بأحدث التقنيات والتكنولوجيا التي نستخدمها في إدارة أعمالنا، وأضاف: «لقد كان المعرض فرصة مثمرة لنا لتوسيع دائرة علاقاتنا الممتدة مع كبرى الجهات العاملة في مجال الزراعة والأعلاف وتنمية الغابات.

وتابع: ونأمل أن يكون المعرض نقطة انطلاق جديدة في أعمالنا للمساهمة في ريادة أبوظبي العالمية في هذا المجال الذي يشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى الزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، كما أن المعرض كان فرصة لاستعراض الدور الريادي لشركة موارد القابضة في تنفيذ العديد من المبادرات والأبحاث التطبيقية في مجالات عديدة».

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«غرفة أبوظبي»: اهتمام خاص بتحقيق الأمن الغذائي

شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في فعاليات النسخة العاشرة من «معرض سيال الشرق الأوسط 2019»، راعياً استراتيجياً للمعرض، باعتباره الحدث الأهم في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى المنطقة، والذي اختتمت فعالياته تحت شعار «إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة».

وأقامت الغرفة منصة قدمت من خلالها كل الدعم للمشاركين في المعرض وأعضائها المعنيين بقطاع تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية في إمارة أبوظبي، وذلك عبر التعريف والترويج بالمنتج الغذائي الوطني، والبيئة المحلية المثالية والداعمة والمطورة للصادرات المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والاستشارات للزوار من المستثمرين وأصحاب الشركات، من خلال توفير المعلومات لحلول ووسائل تصديرية، وإيجاد وتعزيز فرص تسويق المنتجات وتنمية الصادرات، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات، وبحث آليات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الأغذية والمشروبات.

وأكد عبدالله غرير القبيسي، أن غرفة أبوظبي تولي اهتماماً خاصاً ضمن خطتها الاستراتيجية لدعم قطاع الصناعات الغذائية، مواكبة بذلك لتوجهات حكومة أبوظبي في تكثيف الاهتمام بمجالات تحقيق الأمن الغذائي، وإيجاد سبل ابتكارية مستدامة لتنمية هذا القطاع الحيوي والمهم على مستوى العالم، وهو ما تمضي به الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات قدماً وبشكل حثيث، وما تنص عليه من تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المشترك، لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن الغذائي العالمي، والتداعيات التي يفرضها التغير المناخي.

وأشاد القبيسي بالنجاح الكبير الذي حققه معرض سيال والفعاليات العديدة التي صاحبت تنظيمه، مشيراً إلى أن معرض هذا العام شهد تسجيل العديد من الأرقام القياسية، منها ارتفاع عدد الشركات العارضة بنسبة 5%، تمثل عدداً قياسياً من دول العالم بلغ 50 دولة، في حين ازدادت مشاركة الأجنحة الوطنية لتصل نحو 31 جناحاً تمثل 40% من الشركات الوطنية، فضلاً عن عدد الصفقات التجارية التي بلغت المليارات على مدار سنوات انعقاد المعرض العشر، مؤكداً النمو المتنامي لمشاركات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في قطاع الأغذية بشكل خاص.

ورشة تبحث تعزيز إنتاج الأعلاف

نظمت موارد القابضة ورشة عمل تناولت ملف الأمن الغذائي من زاوية تعزيز إنتاج الأعلاف، حيث سلطت ورشة العمل الضوء على أحدث الطرق والتقنيات التي تستخدمها الشركات التابعة لمجموعه موارد القابضة في إنتاج أعلاف حيوانية.