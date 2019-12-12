نهيان بن مبارك: «خليفة لنخيل التمر» تعزز ريادة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، معرض أبوظبي الدولي للتمور في نسخته الخامسة في أرض المعارض بأبوظبي، وتفقد أجنحة الدول المشاركة، وأثنى على جهود الجائزة في احتضان واستقطاب 78 عارضاً يمثلون 12 دولة حول العالم، وأكد معاليه أن ما حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى العربي، كان مفخرة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة نعتز بها، وأضاف بأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تأسست بهدف النهوض بهذا القطاع على المستوى الوطني والعربي والدولي، تلبية لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف في تصريح صحفي، على هامش زيارته للمعرض «أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تختتم أعمالها لهذا العام بالشراكة الاستراتيجية في تنظيم أكبر تجمع عربي للتمور بمعرض (فوود أفريكا) بالعاصمة المصرية القاهرة من 09 - 11 ديسمبر 2019»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في تنظيم عدد من مهرجانات التمور لعام 2019 في عدد من الدول العربية، نذكر منها تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بسيوة في جمهورية مصر العربية على مدى أربع سنوات متتالية، وفي تنظيم المهرجان الدولي للتمور الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية لعامين متتاليين، ورعاية الملتقى الدولي العاشر للتمور بأرفود بالمملكة المغربية، وتنظيم المهرجان الدولي للتمور السودانية في العاصمة الخرطوم لثلاث أعوام على التوالي، والإشراف على تنظيم معرض أبوظبي الدولي للتمور في نسخته الخامسة في العاصمة أبوظبي.

وأكد معاليه أن الجائزة ساهمت في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها الدولية عبر دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور ضمن خمس عواصم عربية. وأن معرض أبوظبي الدولي للتمور يعتبر المعرض الأبرز من نوعه على مستوى العالم والمعني بتعاون الشركات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، كما يمثل أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض منتجاتها، وتعزيز حضورها في السوق العالمي. من خلال توفير الدعم والتسهيلات لكبار مزارعي ومنتجي ومستوردي التمور. كما يشكّل المعرض فرصةً مثاليةً للتواصل واللقاء بين الموردين ومزوّدي التمور من جميع أنحاء العالم، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.