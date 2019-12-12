الإمارات تشدد على الإنصاف في العمل من أجل المناخ

دبي (الاتحاد) شددت الإمارات على ضرورة مراعاة مبدأ الإنصاف في العمل من أجل المناخ عبر إعطاء مزيد من الاهتمام لجهود وتدابير التكيف مع تداعيات تغير المناخ لما لها من أولوية لدى الدول النامية، وأهمية قصوى في الحفاظ على حياة ملايين البشر ممن تتعرض دولهم لتداعيات التغير.

وطالب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في كلمة دولة الإمارات خلال الفعالية الرسمية للمؤتمر الـ 25 لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ المنعقد في مدريد، بضرورة تفعيل مستويات متقدمة من التعاون المثمر بين الأطراف العاملة كافة في هذا المجال.

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