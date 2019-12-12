النائب العام للدولة يستقبل رئيس النيابة البريطانية

أبوظبي (الاتحاد) استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، صباح أمس في مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، ماكس هيل، مدير النيابات العامة، رئيس مصلحة النيابة العامة الملكية البريطانية، والوفد المرافق له.

ضم الوفد، صوفيا بريكنل، نائب السفير البريطاني لدى الدولة، وشيناز مظفر، القائم بأعمال رئيس شعبة العدالة الدولية والجريمة المنظمة بمصلحة النيابة العامة الملكية، وجون فيبس، السكرتير الخاص لمدير النيابات العامة، وكيري مويس، نائب عام الارتباط لدى الإمارات.

وتم خلال اللقاء، استعراض النظام القضائي لدولة الإمارات والمملكة المتحدة، وأوجه التعاون المستمر بين الدولتين.

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