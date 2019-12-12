الامارات | «دبي للمستقبل» تستخدم الذكاء الاصطناعي في استقطاب المواهب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل مبادرة توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في استقطاب المواهب، لتكون أول جهة حكومية في الدولة تتبنّى التكنولوجيا المتطورة في إدارة الموارد البشرية بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات الأداء، وتقليل الجهد والوقت اللازمين لتقييم نتائج اختبارات المتقدمين وتسريع عمليات التوظيف.
وأكدت رئيس قطاع الشؤون المؤسسية في المؤسسة، عزة الشرهان، أن تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دخلت في معظم القطاعات الحكومية، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات الأعمال، ما يستدعي زيادة التركيز على أهمية توظيف هذه الأدوات الحديثة في الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمات الحكومية، ودعم وتعزيز مهام وإنتاجية الموظفين والارتقاء بالأداء البشري.
وأشارت إلى أهمية تبنّي التوجهات العالمية في توظيف التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، ومواكبة التغيرات المتسارعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وتسهم التقنية الجديدة التي تم تطويرها، بالتعاون مع شركة «هاير فيو»، في تقليل الخطوات المتبعة في عملية اختيار الموظفين وتحويلها من رحلة تستغرق فترة طويلة ومراحل متعددة إلى مجموعة من اختبارات التقييم الذكية والتفاعلية، ضمن تجربة متكاملة تم تصميمها بالشراكة مع خبراء متخصصين في علم النفس الصناعي وكلية لندن الجامعية.
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