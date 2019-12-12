الامارات | تجمعات مياه في طرق بخورفكان ودبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات مياه في طرق بخورفكان ودبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، ومناطق خورفكان وكلباء ودبا الحصن، لموجة أمطار، أمس، راوحت بين متوسطة وغزيرة، وصاحبها هبوب عواصف ورياح قوية محملة بالغبار والأتربة، ما نتج عنه انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وفي معدل درجات الحرارة.

ونتج عن سقوط الأمطار تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق الداخلية والرئيسة في خورفكان ودبا الفجيرة ودبا الحصن، ما تسبب في بطء الحركة المرورية وبعض الحوادث البسيطة بسبب صعوبة الرؤية.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مناطق داخل إمارة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها، في جريان الوديان والشعاب، وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن شرم والبدية ودبا الفجيرة ودبا الحصن، إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان، وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرقات، وسارعت بلديات تلك المناطق الى سحب كميات المياه المتراكمة من المناطق السكنية والشوارع في وقت وجيز.

إلى ذلك، قال مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، إن البلدية بذلت أقصى جهودها، أمس، وبشكل مكثف لسحب مياه الأمطار في جميع أنحاء الإمارة.

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- تجمعات مياه الأمطار

تسببت في بطء

الحركة المرورية

بالفجيرة.