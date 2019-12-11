خليفة بن محمد: علاقات أخوية متجذرة تربط الإمارات والمملكة

أبوظبي (الاتحاد) احتفلت الجالية الأردنية باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم مجلس رجال الأعمال الأردني، والجمعية الأردنية بأبوظبي.

شهد الحفل، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الرئيس الفخري لمجلس رجال الأعمال الأردني، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية في جمعية واجب التطوعية، ومعالي سلامة حماد، وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية. وقال الشيخ خليفة بن محمد: إن احتفال الجالية الأردنية باليوم الوطني الإماراتي يعكس عمق المحبة والتقدير اللذين يكنهما الشعب الأردني لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تنبع من حقيقية العلاقات الأخوية المشتركة والمتجذرة التي أرسى دعائمها القادة المؤسسون، وسارت على نهجها القيادة الرشيدة بين البلدين الشقيقين.

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