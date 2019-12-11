«استشاري الشارقة» يناقش قضايا المواطنين في الفترة المقبلة

الشارقة (وام) أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن المجلس الاستشاري يعد صرحاً برلمانياً رائداً ومعلماً من معالم إمارة الشارقة في تمكين المواطنين من اتخاذ القرار، وذلك بفضل الرؤى والتوجيهات السديدة لمؤسسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن المجلس سيواصل عطاءه في تلمس قضايا المواطنين ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، في ظل العناية والاهتمام من قبل حاكم الشارقة وما يوليه من اهتمام كبير بتمكين المجلس في ممارسة دوره لتمثيل وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس للاجتماع الأول لهيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، بعد تشكيل لجان المجلس الاستشاري الدائمة وانتخاب رؤسائها في جلسة المجلس الماضية وهي الأولى والمعقودة في الخامس من شهر ديسمبر.

حضر الاجتماع حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس والدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وسيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومحمد سالم الطنيجي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة وفاطمة علي المهيري رئيس لجنة شؤون الأسرة والدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب ومن الأمانة العامة للمجلس المستشار القانوني يوسف آل علي وآمنة باصليب وهدى الحمادي.

ودعا السويدي في ختام الاجتماع أفراد المجتمع إلى التواصل مع المجلس الاستشاري ورفع مختلف المقترحات والملاحظات من خلال منصات المجلس الرسمية أو زيارة مقره.

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