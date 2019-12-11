كندي يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة «أيام الخير» الشعرية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت اللجنة العليا لمسابقة «أيام الخير» الشعرية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أسماء الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، ويحصل كل واحد منهم على مكافأة قدرها مئة ألف درهم، غداً في حفل بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

فاز بالمركز الأول، كندي الجنسية، ثم 3 مصريين في المراكز الثلاثة التالية، وبعدها مواطنان في المركزين الخامس والسادس، ثم مشارك سوري الجنسية، ومصريان في المركزين الثامن والتاسع، بالإضافة إلى فائز يمني.

كما أعلنت اللجنة، أمس في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، من خلال قرعة علنية، أسماء 100 شخص آخر فازوا برحلة عمرة لمدة أسبوع، تبدأ في الثامن والعشرين من مارس المقبل، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقررت اللجنة، أنها للمرة الأولى، هي من ستختار من ينوب عن الأشخاص الفائزين المعتذرين عن أداء العمرة لظروفهم الخاصة، موضحة أن الاختيار سيكون من خلال قرعة عشوائية من بين باقي المشاركين في المسابقة، وسيكون الاختيار حسب عدد المعتذرين وأولاً بأول.

وأكدت اللجنة، أن هذه المسابقة تأتي في إطار مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تنمية القراءة والبحث والتثقيف وأساسيات المعرفة وتعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والسمحة ونشرها في مختلف بلاد العالم، وزيادة الاهتمام باللغة العربية، وإثراء الساحة الثقافية وخاصة في المجالات الدينية وإعطاء فرصة للجمهور للمشاركة مما يؤدي إلى زيادة الثروة المعرفية.

وقال المستشار إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة العلياء للمسابقة، «تقدم للمسابقة أكثر من 2000 مشارك من 30 دولة من مختلف دول العالم وخاصة العالم العربي والإسلامي».

وأضاف: «هؤلاء هم من تم اختيار الأوائل من بينهم حسب دقة الإجابة، ثم اختير من بينهم 100 فائز برحلة العمرة، وهؤلاء المشاركون في المسابقة أجابوا على 85 سؤالاً موزعة على 29 يوماً، هي أيام شهر رمضان الماضي».

وأشار بوملحة، إلى أن «لجنة التحكيم وثقت هذه المسابقة في كتاب سيتم نشره وتوزيعه على المكتبات والمهتمين والمختصين، سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث تم طباعة 1000 نسخة لهذا الغرض، كما سيتواجد الكتاب على الموقع الإلكتروني لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وجريدة الخليج ويضم هذا الكتاب الأسئلة والإجابات النموذجية للمسابقة».

وأوضح أنه تم الاتفاق مع حملة للحج والعمرة لتتولى إنجاز إجراءات العمرة للفائزين، لتنظيم رحلات العمرة لـ100 شخص حيث سيتم الانتهاء من تلك الترتيبات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الحملة تبدأ اعتباراً من اليوم في الإجراءات وستتلقى الأوراق الثبوتية في غضون أيام.

وكانت أسئلة المسابقة نشرت في «جريدة الخليج» طوال شهر رمضان الماضي، على هيئة أسئلة شعرية يقوم المتسابقون بالبحث عن معناها.

وثمن بوملحة، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن تصل هذه المسابقة لأكبر عدد من القراء.

من جهته، قال رائد برقاوي، رئيس تحرير جريدة الخليج، الناشرة لحلقات المسابقة: «هذه المسابقة أصبحت عملاً مضيئاً ومؤثراً في المشهد الثقافي الإماراتي، وهي تستلزم حجم عمل ليس بالقليل بالتعاون بين الجريدة واللجنة العليا المشرفة على المسابقة».

تدقيق الإجابات

قال الدكتور محمد عبد الرحيم العلماء، عضو اللجنة العليا لمسابقة « أيام الخير»: استلزمت متابعة المسابقة وتحكيم وتدقيق الإجابات جهداً كبيراً ومتواصلاً امتد إلى أكثر من 4 أشهر ونصف الشهر.

وأضاف: «49% من بين المشاركين في المسابقة من خارج الدولة، ومن 30 جنسية، وهذا دليل على أن المسابقة وصلت لآفاق كبيرة، وأن هناك أثراً عملياً لهذا العمل في المجتمع».