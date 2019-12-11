نسيبة يستقبل سفيري تايلاند ولوكسمبورغ

أبوظبي (وام) استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ظهر أمس، وورافوث بوابينيا سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وذلك بمكتبه في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأشار معاليه إلى رغبة الدولة في تعزيز تعاونها الفني والثقافي مع مملكة تايلاند ودول الآسيان التي تعتبر شريكاً مهماً لدولة الإمارات. وأعرب السفير بوابينيا عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز التعاون في مجال الثقافة والسياحة. كما، استقبل معاليه اليزابيث كارد يسو، سفيرة لوكسمبورج لدى الدولة، وذلك بمكتبه بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وذكر معاليه أنه يمكن الاستفادة من برنامجي «فن أبوظبي» و«فن دبي» لخلق فرصة للحوار والتبادل الثقافي بين البلدين.

وأشادت السفيرة بالعلاقات القوية التي تربط الجانبين، موضحة أن العام القادم سيشهد الذكرى الـ40 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة ودوقية لكسمبورغ.

وتقدمت بالتهنئة للدولة لحصولها على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الفرانكفونية، كما عبرت عن رغبة بلادها بالتعاون مع دولة الإمارات في المجالات الفنية والثقافية.

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