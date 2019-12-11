محمد بن راشد يرعى منتدى الإمارات الاقتصادي 2019 اليوم

دبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم أعمال «منتدى الإمارات الاقتصادي» الذي تنظمه «اقتصادية دبي» تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار».

يمثل الحدث الذي يستمر يومين بفندق أرماني دبي أحد ثمار التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في الإمارات السبع.

ويشمل المنتدى العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل لعرض ومناقشة الآفاق الاقتصادية للدولة، ويسلط المشاركون خلالها الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية التي تتبناها كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مع إمكانية تبادل الخبرات والدروس المستفادة، وتحديد مجالات تعزيز التعاون، إضافة إلى التطرق للمبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى دعم النمو على المديين القصير والمتوسط.

وعلاوة على ذلك، تقوم كل إمارة على حدة بإطلاق تقريرها الاقتصادي الذي تركز فيه على الآفاق المستقبلية للنمو، بناءً على المبادرات والخطط التي أطلقتها في السنوات الماضية.

وتنطلق على هامش المنتدى فعاليات «تحدي الاقتصاديين الشباب» المبادرة التي دشنتها اقتصادية دبي، بهدف إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الأكاديمية للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات، وتحفيز الابتكار والإبداع.

تشارك في هذا التحدي 8 فرق من 4 جامعات هي جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة.

ويخاطب المنتدى ممثلي كبريات الشركات وصانعي السياسات وقادة الفكر والمبتكرين وطلبة المؤسسات الأكاديمية والخبراء من دولة الإمارات وخارجها، من خلال جلساته المختلفة، إلى جانب تقديم المعلومات لصناع السياسات، وتعزيز التفكير الاستراتيجي وإظهار روح المبادرة المسؤولة والريادة في الأعمال بالطرق الأكثر ابتكاراً.