فيديو.. منح تأشيرة ترانزيت للعابرين والمواصلين لرحلاتهم الجوية

وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة على منح تأشيرة ترانزيت تقدم من السلطات المختصة بمنافذ الدولة الجوية للأجنبي العابر والمواصل رحلته إلى دولة أخرى. واتخذت هذه الإجراءات من أجل راحة زوار الدولة سواء أكانوا عابرين عبر مطاراتها أو زواراً إليها وتسهيلاً لهم من عناء الانتظار ومتاعب السفر عبر رحلاتهم الجوية عبر مطاراتها. وجاء هذا القرار تعزيزاً للدور المهم الذي يقوم به قطاع السياحة في الدولة وخاصة دائرة الثقافة والسياحة ولكي يتمتع الزائرون بأجواء الإمارات وأسواقها ومحالها الزاخرة خلال مدة وجودهم، ووفق المدد التالية: 48 ساعة معفية من الرسوم، 96 ساعة مقابل رسم قدره 50 درهماً ونص القرار على ألا تفرض أي رسوم أو مبالغ مالية نظير تقديم هذه الخدمة من قبل أي جهة اتحادية أو محلية على أن تتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تنفيذ هذا القرار.

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