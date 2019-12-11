الامارات | تعرف إلى أحوال الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أحوال الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، رطباً خلال الصباح، ثم يتحول إلى بين صحو وغائم جزئياً بوجه عام، منوهاً إلى ظهور بعض السحب المنخفضة خاصةً على البحر، وبعض المناطق الساحلية والغربية.

وذكر المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً على البحر، فيما تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 تصل كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون مضطرب، يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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وأشار المركز إلى أن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس غداً سيظل رطباً مع احتمال تشكّل ضباب على المناطق الداخلية صباحاً، مع تكاثر السحب تدريجياً على البحر وغرباً، ثم تمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية، لافتاً إلى استمرار فرص سقوط الأمطار.

ولفت المركز إلى أن الرياح ستصبح غداً جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس بداية الأسبوع، أفاد المركز بأن يوم السبت المقبل، سيشهد طقساً غائماً جزئياً، وقد تظهر بعض السحب الركامية على البحر وأقصى شمال الدولة، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً على البحر الذي يظل متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.