الامارات | شرطة عجمان تتيح تقسيط المخالفات المرورية بالتعاون مع "الإمارات الإسلامي"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تتيح تقسيط المخالفات المرورية بالتعاون مع "الإمارات الإسلامي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات الإسلامي، يمثله صلاح محمد أمين الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة عجمان ومصرف الإمارات الإسلامي، لإيجاد خطة سداد ميسرة للمخالفات المرورية في إطار الاشتراطات، والأحكام المحددة في مذكرة التفاهم، وطبقا لأحكام واشتراطات البنك المركزي.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي: "إن توقيع المذكرة جاء ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد الجمهور من خلال تيسير دفع مخالفات المرور، بحيث يمكنهم وضع خطة سداد بأقساط تصل إلى 12 شهراً، للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مخالفات بقيمة 1000 درهم فأكثر".

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وتقضي المذكرة بأن تقدم شرطة عجمان خدمة تقسيط دفع المخالفات المرور لعملاء مصرف الإمارات الإسلامي من خلال بطاقات الائتمان الصادرة من المصرف وبسعر فائدة صفر%.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي أن المصرف يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز سعادة المتعاملين من خلال تقديم خدمة متميزة تسعدهم، فجاء التعاون مع شرطة عجمان لتقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية لتوفير خطة سداد بما يناسب احتياجاتهم.