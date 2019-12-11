الامارات | شرطة دبي تسجل 154 حادثاً خلال 10 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسجل 154 حادثاً خلال 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 4581 مكالمة بداية من الساعة 12 منتصف ليل أمس، وحتى الساعة 10 من صباح اليوم، مسجلاً 154 حادثاً مرورياً خلال تلك الفترة.

وقال مدير المركز، العقيد تركي بن فارس، إن من الضروري على جميع السائقين، ومستخدمي الطريق، توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة نظراً لتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورياح قوية، ما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة، ووقوع الحوادث.