كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل لا تزال لندن آمنة للسياح من الإمارات؟

سعى ضابط شرطة بريطاني كبير إلى طمأنة السياح العرب الذين يزورون لندن بعد طعن طالب عماني في نايتسبريدج.

وقال مارك ماك إيوان، قائد شرطة العاصمة البريطانية لصحيفة ذا ناشيونال يوم الثلاثاء “أريد أن أطمئن الناس إلى أن لندن لا تزال مدينة آمنة للغاية، وهي واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم، وخاصة لأصدقائنا القادمين من الإمارات”.

وكان السيد إيوان يتحدث في مؤتمر دبي لمنع الجريمة بعد مقتل محمد العريمي. وقال إن الهجمات على الإماراتيين والعرب كانت معزولة وليست ممنهجة.

وكان العريمي وهو ابن رجل أعمال بارز في عمان عائداً إلى المنزل من مطعم مع صديق بحريني يوم الجمعة عندما اقترب منهما رجلان حاولا سرقتهما قبل طعن العريمي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وقال السيد إيوان إن مشاركته في مؤتمر شرطة دبي، الذي جمع كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم لا علاقة له بعملية القتل يوم الجمعة. لكنه قال إن عمل الشرطة المهم أدى إلى انخفاض الجريمة في العديد من المجتمعات.

وأضاف: “من المهم للغاية أن نبني العلاقات، ليس فقط مع مجتمعاتنا وفي جميع أنحاء لندن ولكن في جميع أنحاء العالم. ومن المهم أن نشجع على مزيد من التعلم من بعضنا البعض، ومزيد من تبادل المعلومات، والعمل معا وبناء مجتمع تعليمي دوليا”.