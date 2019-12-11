كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 4000 طائر فلامنغو تعود إلى الإمارات في الشتاء

قالت وكالة البيئة في أبوظبي يوم الثلاثاء إن خمسة من بين كل عشرة طيور فلامنغو عليها علامات قد هاجرت عبر الخليج العربي لقضاء الصيف في آسيا الوسطى وعادت جميعها الآن إلى محمية الوثبة للأراضي الرطبة بعد عام من السفر لمسافة تزيد عن 8500 كيلومتر.

وتم وضع علامات على الطيور وإطلاقها من محمية الوثبة للأراضي الرطبة ومحمية أبو السياف البحرية في أبوظبي في نوفمبر 2018، وفي حين بقي البعض في أبوظبي طار الباقي إلى إيران أو محمية رأس الخور للحياة البرية في دبي.

وتقوم هيئة البيئة في أبوظبي بتتبع طيور الفلامنغو منذ عام 2005. تضم المحمية أكثر من 260 طائرًا إلى جانب طيور الفلامنغو، و320 من اللافقاريات، و 35 نوعاً من النباتات، و 16 نوعًا من الزواحف، و 10 أنواع من الثدييات.

Advertisements

وهذا العام سجل ولادة 714 فرخاً من طائر الفلامنغو في المحمية، بحسب صحيفة غلف نيوز.

ويضم موقع رامسار الأول في أبوظبي أيضًا على القائمة الخضراء للمناطق المحمية من قِبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ويرحب بالآلاف من الزوار كل عام ليشهدوا التركيز الفريد لطيور الفلامنغو.

تفتح محمية الوثبة للأراضي الرطبة من الخميس إلى السبت من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً (آخر تسجيل في الساعة 2 مساءً).