كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطالبات بإيجارات بـ 12 شيك في دبي

أظهر استطلاع جديد للرأي أن المستأجرين في دبي على استعداد لدفع قيمة إضافية مقابل الحصول على تسهيلات أكثر في الدفع.

وقال 34% من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم على استعداد لدفع 5% إضافية على قيمة الإيجار، إذا سمح لهم المالك بتقسيط الإيجار السنوي على 12 شهر.

وقال ما يصل إلى 45 في المائة إنهم يفضلون الدفع عن طريق المزيد من الدفعات بدلاً من نظام الشيكات الفردية أو الأربع شيكات الذي يتبعه معظم الملاك. وفي الماضي القريب، كان الملاك أكثر استعدادًا لتقديم شيكات متعددة في محاولة لإشغال ممتلكاتهم، لكن الملاك الذين يقدمون تسهيلات تصل إلى 12 شيك لا تزال نسبتهم قليلة جداً في دبي.

وقال راشد الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة “كافو”: “لقد عانى المستأجرون في دبي لفترة طويلة للغاية، مع عدم وجود شفافية في الأسعار، والعبء المالي المترتب على شيك واحد أو شيكين، وهم الآن يطالبون بغيير هذه الأنظمة في الدفع”.

Advertisements

وكانت شركة كافو قد طلبت إجراء دراسة حول ما يواجهه المستأجرون في دبي وكيف تبدو آمالهم في التغيير.

وبينت نتائج الدراسة أن معظم المستأجرين طالبوا بمرونة في الدفع عبر زيادة عدد الشيكات، ومفاوضات أكثر شفافية بشأن الأسعار مع الملاك، بحسب غلف نيوز.

ويخطط الغرير الآن لإطلاق تطبيق سيخفف بعض المشكلات النموذجية المتعلقة بعملية التأجير. وقال “التكنولوجيا عامل تمكين ولا يمكننا تجاهل كيف يمكن أن يحدث تغييرا إيجابيا في سوق العقارات في دبي”.

وأضاف “نحن نعمل على تطوير حل تقني مبني على قيم تتمحور حول المستأجرين لتمكين السكان في كل مرحلة من مراحل رحلة التأجير ومساعدة الملاك في العثور على المستأجرين المناسبين والاحتفاظ بهم بشكل أسرع”.