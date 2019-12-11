كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم في نيويورك يعيد فتح أبوابه في دبي

سيندي كروفورد وآندي وارهول وآنا وينتور هم من بين العديد من الوجوه الشهيرة التي ترددت على Indochine، وهو مطعم شهير في نيويورك يتمتع بسمعة ممتازة.

ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات الآن تناول العشاء في المطعم الذي يشتهر بتشكيلة فريدة من الأطعمة الشهية.

يقع المطعم في مركز دبي المالي العالمي بدبي، وقد فتح أبوابه يوم الثلاثاء 10 ديسمبر. الأجواء تحمل الكثير من أوجه التشابه مع نظيره في نيويورك – ويتميز بالديكور الاستوائي، وورق الحائط المارتينيك المميز، مع جدار يعرض لقطات للمشاهير الذين ترددوا على فرع مانهاتن على مدار 35 عامًا.

وتم تقديم مطعم دبي، الذي يمر حالياً بمرحلة الإطلاق الناعم، إلى المنطقة من قبل خليل دهمش وفارون خماني، مؤسسا شركة VKD Hospitality، وهذا هو المشروع الثاني للمجموعة بعد إطلاق Miss Lily – وهو مطعم آخر من نيويورك حقق نجاحًا كبيرًا في دبي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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ويقول خماني “كنا نرغب في نقل علامة Indochine التجارية إلى هذا اليوم وهذا العصر دون أن نفقد تميزها بأي شكل من الأشكال” ، يقول خيمانى.

ويضيف دهمش: “ما تعلمناه من ميس ليلي هو أنه لا يمكنك فقط أن تطلق مفهومًا كما هو. الناس يحبون الأشياء المختلفة. وأردنا أن نفعل شيئًا مختلفاً قليلاً عن مطعم نيويورك، من خلال إدخال تعديلات بسيطة على قائمة الطعام”.