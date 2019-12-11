الامارات | هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تنجز مجموعة طرق بكلية التقنية العليا

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تنجز مجموعة طرق بكلية التقنية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة المهندس يوسف صالح السويجي، عن إنجاز مجموعة من الطرق الداخلية مع إدخال بعض التحسينات على الطرق القائمة في كلية التقنية العليا للطالبات بالمدينة الجامعية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون درهم.

وأضاف أن المشروع جاء استكمالاً لخطة مشاريع الطرق التي وضعتها الهيئة للعام الجاري، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لرفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكات طرق حديثة ومتطورة، تلبي احتياجات الجميع، لاسيما المجمعات الثقافية والتعليمية تسهيلاً على الطلبة والطالبات ومرتادي هذه المناطق، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ودعمه لمشاريع الطرق وتنفيذها وفق أعلى المعايير لتلبي تطلعات سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين وزوار،مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى ضمن أطر زمنية محددة لتعزيز مستقبل الإمارة.

من جانبها بينت مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة المهندسة فاطمة الكتبي، أن المشروع تضمن إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية المفردة مع إدخال بعض التحسينات للطرق القائمة في كلية التقنية العليا للطالبات.

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وأضافت، أن الطرق التي تم إنجازها تتكون من حارتين للسير بعرض 7.3متر، وبطول إجمالي 6 كيلو متر، ولتوفير عبور آمن لمستخدمي الطريق تم إنشاء عدد من ممرات المشاة مرصوفة بالإنترلوك من الجهتين بأحد الطرق القائمة عند موقع الكلية، فضلا عن إنجاز أعمال الخدمات التطويرية المصاحبة.

وأكدت مدير إدارة مشاريع الطرق بالهيئة، أن هذه الطرق تم تنفيذها وفق أعلى المعايير لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الشارقة في مختلف الميادين، وإن هذا العام سيشهد العديد من الإنجازات في شبكة الطرق بالإمارة ورفدها بكل ماهو جديد وحديث لخلق تجربة تنقل أكثر رفاهية وراحة للجميع.