وكيل وزارة الدفاع يبحث التعاون مع مسؤولين سعوديين

الرياض (وام) بحث مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع أوجه التعاون الدفاعي مع عدد من المسؤولين السعوديين في الرياض. جاء ذلك خلال ترؤسه وفداً من وزارة الدفاع في زيارة رسمية إلى المملكة، يرافقه خلالها اللواء الركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالوزارة.

فقد التقى، كلاً على حدة، معالي الفريق أول فياض حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة للتحالف، ومعالي محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي، ومعالي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض علاقات التعاون الإماراتي السعودي وسبل تعزيزها، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري.

حضر اللقاءات عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين السعوديين.

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