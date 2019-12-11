ولي عهد دبي يكرّم الفائزين بجائزة حمدان بن محمد للابتكار

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة «حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، وذلك في حفل ختام أعمال الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.

وشاهد سموه والحضور فيلماً عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سلّط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي، كما شاهد سموه فيلماً عن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع.

وكرّم سموه يرافقه مطر الطاير الفائزين بفئات جائزة «حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، حيث فاز على المستوى الفردي بجائزة أفضل مدير مشروع مبتَكِر الدكتور مايكل روجرز من مؤسسة لام للبحوث في الولايات المتحدة الأميركية، عن مشروع «الاستجابة للطلب على منتجات الخدمة»، بينما فاز بجائزة مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر، ماجد الهواري من مجموعة الشعفار للمقاولات- الإمارات، عن «مكتب إدارة المشاريع» مجموعة الشعفار الذي يستعرض التحول في عمليات المجموعة للتمكن من تنفيذ مشاريع أكبر وأكثر تعقيداً، عبر استخدام معايير موثوقية لتخطيط ومراقبة المشاريع.

كما كرم فريق العمل الفائز بجائزة الفريق المبتكر، وهو فريق «مشروع الأبعاد الثلاثية- إدارة مشاريع المؤسسة» من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

كما كرم الفائزين بالجائزة على مستوى المؤسسات، وفازت بالمركز الأول بجائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع، مجموعة «بروجيكتايز» من الولايات المتحدة، وحلت مؤسسة «أم أتش بي أم درايفر» من كندا في المركز الثاني عن مشروع مكتبة كالغري المركزية، وحصلت موانئ دبي العالمية على المركز الثالث عن مشروع النظام الذكي لإدارة المرور.

وفازت الدكتورة هدى المدهوب لمشروعها الأكاديمي المنفذ في المملكة المتحدة، بجائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع في الفئة الأكاديمية، وفازت الدكتورة غدير الفندي لبحثها الأكاديمي المنفذ في المملكة المتحدة، بجائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع. كما كرم سمو ولي عهد دبي الشركاء المنظمين والرعاة.

وعلى هامش حفل التكريم، اطلع سموه في قاعة الغاليريا على مجسمين كبيرين للمشاريع التي تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذها في الفترة القادمة.