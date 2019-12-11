حاكم الفجيرة يستقبل سعيد اليماحي

الفجيرة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، الدكتور سعيد اليماحي، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة المنصورة بمصر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالته بعنوان «المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة/‏‏ ‏دراسة مقارنة بين مصر والإمارات».

وهنأ سموه اليماحي على حصوله على درجة الدكتوراه، متمنياً له النجاح والتوفيق.

وتقدم الدكتور اليماحي بالشكر والتقدير إلى سموه على توجيهاته الحكيمة ودعم سموه المستمر للمسيرة التعليمية.

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