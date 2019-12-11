رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، صامويل تان، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قوة وعمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في المجالات كافة. وعبّر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن خالص أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في المهام المستقبلية التي توكل إليه، مثنياً على ما قدمه من جهود صادقة خلال فترة عمله في الدولة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.