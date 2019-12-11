الشارقة (الاتحاد) رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مكرمة سموه بتوفير 4400 منحة سكنية لمواطني إمارة الشارقة والتي كان سموه قد وجه بها الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تخصيص 4765 قطعة أرض سكنية لدعم مكرمة سموه وتنفيذ المجمعات السكنية بكافة خدماتها حرصاً من سموه على استقرار الأسرة الإماراتية ودعم المواطن لضمان الحياة الكريمة والمستقرة له ولأفراد أسرته. جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدت صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأشاد المجلس بالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو حاكم الشارقة لكافة شؤون الإمارة وحرصه على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لاستقرار المجتمع.

وبارك المجلس انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، واطلع بعد أن صادق على محضر الجلسة السابقة على الدراسة المقدمة من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تحت عنوان «مجتمعنا آمن في إمارة الشارقة».

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، واطلع المجلس على الدراسة التحليلية لمنظومة التأمين الصحي للربع الثالث لعام 2019.

وأصدر المجلس القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن الإعلان والترويج للفعاليات أو الخدمات أو المنتجات الحكومية وشبه الحكومية،

والقرار رقم (40) لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة تخصيص الأراضي في الإمارة، ونص على أن تشكل برئاسة وليد فلاح المنصوري.

كما أصدر المجلس القرار رقم (41) لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة التعويضات، والذي نص على أن تُشكل اللجنة برئاسة عبدالعزيز أحمد شامس القريدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تنفيذي الشارقة» يشيد بحرص سلطان القاسمي على الاستقرار الأسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.