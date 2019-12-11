الإمارات تؤكد على أهمية مكافحة شتى أنواع الإرهاب

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت صباح أمس في أبوظبي، أعمال الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمكافحة الإرهاب المشترك بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول جنوب غرب آسيا والمحيط الهادي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر مدة ثلاثة أيام.

افتتح الاجتماع الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، بكلمة نقل خلالها تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته للمشاركين في الاجتماع بالتوفيق والنجاح.

وأكد أن دولة الإمارات العربية تولي أهمية لمكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بناءً على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وانضمام الإمارات إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كافة، المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار العالم بأسره.

وألقى كاريل بيلان المدير المساعد لإدارة مكافحة الإرهاب وممثل الأمانة العامة لـ«الإنتربول»، كلمة أعرب فيها عن خالص شكره لدولة الإمارات على استضافة هذا الاجتماع، ودعمها المتواصل لمنظمة «الإنتربول»، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سوف يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

بعد ذلك بدأت أعمال الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمكافحة الإرهاب المشترك بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول جنوب غرب آسيا والمحيط الهادي، حيث قدم العميد حمد العميمي رئيس اللجنة الدائمة للأمن الداخلي عرضاً موجزاً عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وما أصدرته من تشريعات وقوانين لمواجهة هذه الظاهرة.

وقدمت الرائد دانة المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية عرضاً موجزاً عن التحالف الأمني الدولي منذ إنشائه عام 2017 والأهداف والمبادئ التوجيهية للتحالف، والأنشطة والمشاريع التي يقدمها لمواجهة حالات التطرف والعنف، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وفرنسا دعتا العديد من الدول للانضمام إلى هذا التحالف الأمني.

كما قدم ممثلو عدد من الدول المشاركة في الاجتماع أوراق عمل تناولت موضوع المجموعات الإرهابية وتحديد هوية الإرهابيين، وحركة المجموعات الإرهابية، والتحديات الأمنية المشتركة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول جنوب غرب آسيا والمحيط الهادي.

ويواصل الاجتماع أعماله صباح اليوم، حيث يناقش استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لتجنيد الإرهابيين والقيام بعمليات إرهابية.