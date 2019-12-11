«صحة دبي» و«جامعة محمد بن راشد للطب» توقعان مذكرة تفاهم

دبي (الاتحاد)

عززت هيئة الصحة بدبي شراكتها وعلاقتها البناءة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك من خلال مذكرة تفاهم جديدة تجمع الجانبين، وتقضي بفتح آفاق التعاون بين الهيئة والجامعة.

وقع المذكرة في مقر إدارة الهيئة، أمس، معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، كما وقع عن الجامعة، الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحضور مجموعة من المسؤولين والمختصين من الطرفين.

وقال معالي القطامي إن الهيئة والجامعة تربطهما شراكة استراتيجية، وعدد من الأهداف المهمة المتصلة بالتعليم والتدريب، مؤكداً أن «صحة دبي» ترى في الجامعة الرافد الأساس لكوادرها الطبية، من خلال برنامج «طب وعلوم» الذي تنفذه الهيئة لجذب الطلبة المواطنين لدراسة الطب والعلوم الصحية.

وأكد أن المذكرة تدعم برامج ومبادرات البحث العلمي، واستراتيجية التعليم الطبي، ومختلف المبادرات التي ترتكز على بناء كوادر طبية مميزة، وتأسيس قواعد متطورة للأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة.

من جانبها، قالت الدكتورة رجاء القرق: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الصحة بدبي خطوة مهمة بالنسبة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على أكثر من صعيد، ويؤسس لمرحلة حقيقية من التعاون المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات في سبيل تعزيز الأبحاث الطبية والعلمية التي تسهم في بناء مجتمع صحي قائم على المعرفة».