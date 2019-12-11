180 بحثاً في مؤتمر «طب الطوارئ»

دبي (وام) تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات مؤتمر «طب الطوارئ 2019» الذي تنظمه شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الامارات الطبية بمشاركة 1400 طبيب ومتخصص من 40 دولة حول العالم.

يشارك في المؤتمر - الذي يفتتحه محمد الهاملي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي في فندق «جميرا أبراج الاتحاد» - رئيس الاتحاد الدولي لطب الطوارئ ورئيس الكلية الأسترالية لطب الطوارئ ورئيس الأكاديمية الأميركية لطب الطوارئ والعديد من رؤساء جمعيات طب الطوارئ الإقليمية والدولية ومديرو المستشفيات وغيرهم.

وقال الدكتور صالح فارس رئيس المؤتمر ورئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ: إن مستشفيات الدولة تستقبل آلاف الحالات الطارئة كل شهر تتعلق بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومضاعفات مرض السكري وحوادث السيارات والحروق ومشاكل المعدة والتهاب الشعب الهوائية والربو والتسمم الغذائي وأمراض النساء وغيرها من حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن الرعاية الطارئة وطب الطوارئ تلعب دوراً حيوياً في نظام الرعاية الصحية كما أنها تعتبر الإدارة الأولى للمريض الذي يحتاج إلى رعاية طارئة.

وأوضح أن المؤتمر تلقى هذا العام رقماً قياسياً يفوق 180 ملخصاً بحثياً من جميع أنحاء العالم ما يجعله منصة عالمية فريدة للتعلم والابتكار حيث سيغطي أكثر من 150 من الخبراء الإقليميين والدوليين الجوانب المختلفة لطب الطوارئ على مدار أربعة أيام وسيتطرق الى كافة الجوانب المتعلقة بالطوارئ.

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