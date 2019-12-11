إنجاز مركز زايد لغسيل الكلى في دبي سبتمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، إنجاز ما يقارب 17% من إجمالي مشروع مركز زايد لغسيل الكلى الواقع في منطقة الطوار الثالثة، وذلك من باب الالتزام بتنمية العمل الإنساني وتحقيق أهداف البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأفاد تقرير للدائرة بأن المدة المتبقية لإنجاز المشروع هي 318 يوماً، على أن ينتهي في شهر سبتمبر من العام المقبل 2020، بحيث تم إنجاز ما نسبته 100% من تجهيز مكاتب الإشراف، إلى جانب الانتهاء من الأعمال الإنشائية تحت الأرض، بينما يتم العمل على عزل خزان المياه الأرضي الخرساني، وأعمال الردم، والبدء في صب أعمدة الطابق الأرضي، وصب سقف السرداب.

وكان قد أُعلن في وقت سابق من العام الجاري ترسية عقد تطوير المركز بقيمة 36,818 مليون درهم، بحيث يتوقع الانتهاء من أعمال تصميم وبناء المركز خلال 18 شهراً من توقيع عقد الترسية، وسيضم مركز زايد لغسيل الكلى وحدة لغسيل الكلى خارج المستشفى، وهي عبارة عن مرفق طبي مرخص يوفر خدماته لمرضى غسيل الكلى على أساس منتظم، كما سيقدم المركز خدمات التدريب على غسيل الكلى في المنزل، وسيخصص 30% من الطاقة الاستيعابية للمركز والمقدرة بسعة 40 سريراً للحالات المرضية التي يتم تحويلها من قبل الجمعيات الخيرية المساهمة في المشروع وهي جمعية «دار البر» وجمعية «بيت الخير» وجمعية «دبي الخيرية»، على أن يقوم المركز بتقديم خدماته لهذه الحالات مجاناً.

ومن المتوقع أن يمثل المركز الجديد بوابة للسياحة العلاجية في إمارة دبي، حيث سيسهل عملية تلقي السياح القادمين في إقامات قصيرة للدولة للعلاج بشكل متواصل، ووفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.