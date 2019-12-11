الرميثي يحضر افتتاح معرض الخليج للدفاع والطيران بالكويت

الكويت (وام) حضر معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، صباح أمس، افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من معرض الخليج للدفاع والطيران، والذي أقيم بمقر معرض الكويت الدولي والذي يستمر لمدة ثلاثة أيّام بمشاركة 212 شركة من 31 دولة.

وقام معالي رئيس الأركان والوفد المرافق له بجولة في المعرض شملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في المجال الجوي، واطلع خلالها على أحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي صنعتها الشركات من مختلف أرجاء العالم.

وأبدى معاليه إعجابه بما شاهده من معروضات ومعدات، مثمناً الدعوة لحضور فعاليات المعرض، وأشاد بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة لكبريات الشركات المتخصصة في المجالات الدفاعية على مستوى العالم.

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