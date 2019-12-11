الإمارات تطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهود التكيف مع التغير المناخي

دبي (الاتحاد)

دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الاهتمام العالمي بجهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي والعمل على نشر التقنيات والحلول المبتكرة الداعمة لآليات تحقيق هذا التكيف.

وأكد معاليه على أن دولة الإمارات ستعمل، ضمن التزاماتها الطوعية تجاه البيئة والمناخ، على تعزيز مفاهيم وإجراءات التكيف في منطقة الشرق الأوسط خلال استضافتها لأسبوع المناخ الإقليمي 2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، على هامش فعاليات المؤتمر الـ25 للدول الأطراف في الاتفاقية «كوب- 25»، للإعلان عن إطلاق الدورة الجديدة من أسابيع المناخ الإقليمية واستضافة دولة الإمارات لأسبوع المناخ 2020، في أكتوبر المقبل بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرض العالمي إكسبو 2020.

وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي: إن استضافة الإمارات ممثلة في إمارة دبي لفعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط تشكل تأكيداً واضحاً على الدور البارز الذي تلعبه الدولة في حماية البيئة والعمل من أجل المناخ وتعزيز ونشر حلول وتدابير التكيف، وكونها باتت منصة عالمية للتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن تزامن وتنظيم أسبوع المناخ 2020 مع فعاليات المعرض العالمي إكسبو 2020، سيساهم بشكل كبير في استعراض أحدث الحلول المبتكرة التي تدعم تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر الـ25 لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، شارك معالي الدكتور الزيودي في المنتدى رفيع المستوى لـ«اللجنة العالمية للتكيف».

وأوضح معاليه أن نموذج دولة الإمارات في التعامل مع التغير المناخي راعى جيداً عامل التكيف، حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع تغير المناخ في العام 2017، وتم العمل على تقييم ودراسة تأثيرات هذا التغير على القطاعات كافة وبالأخص الحيوية منها وهي الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة، وبناء عليها تم تحديد الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف.

وشمل جدول مشاركات وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور ثاني الزيودي المشاركة في اجتماع مبادرة التبريد الفعال، الذي نظمه تحالف المناخ والهواء النقي.