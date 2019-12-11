الامارات | ولي عهد دبي يكرّم الفائزين بجائزة «حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة «حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، في حفل ختام أعمال الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي أقيم في قاعة أرينا بمدينة جميرا، بحضور رؤساء هيئات ودوائر حكومية ومؤسسات في القطاع الخاص.

وشاهد سموه والحضور فيلماً عن المنتدى، سلّط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في دبي، كما شاهد سموه فيلماً عن «جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، الهادفة لمكافأة الابتكار في إدارة المشروعات، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشروعات، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة في مجال إدارة المشروعات.

بعد ذلك كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس أمناء الجائزة، مطر الطاير، الفائزين بفئات جائزة «حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، حيث فاز على المستوى الفردي بجائزة أفضل مدير مشروع مبتَكِر، الدكتور مايكل روجرز، من مؤسسة «لام» للبحوث في الولايات المتحدة، عن مشروع «الاستجابة للطلب على منتجات الخدمة»، الذي أسهم في توفير آلية للطلب والتجميع والتنفيذ لمنتج خدمة جديد لمؤسسة «لام» للبحوث، رائدة تصنيع أشباه الموصلات والمعدات الكهربائية، حيث عمل على إنشاء فريق لتطوير البرمجيات والتقنيات المرنة لإنشاء عمليات مالية ولوجستية، مستفيداً من الأساليب الإبداعية والفعالة في إدارة المشروعات في كل مرحلة، وعناصرها وأدواتها، وأسهم تطبيق المشروع في زيادة استخدام المنتج بأكثر من 10% وزيادة الإنتاجية بأكثر من 30%.

فيما فاز بجائزة مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر، ماجد الهواري، من مجموعة الشعفار للمقاولات - الإمارات، عن «مكتب إدارة المشاريع» مجموعة الشعفار، الذي يستعرض التحول في عمليات المجموعة للتمكن من تنفيذ مشروعات أكبر وأكثر تعقيداً، عبر استخدام معايير موثوقية لتخطيط ومراقبة المشروعات، ويقوم المشروع على وضع تصاميم إبداعية افتراضية للمنشآت عبر إعداد نموذج ثلاثي الأبعاد، مدمج به جدول التنفيذ والكلفة وأسلوب التنفيذ، بما يمكّن الشركاء من مشاهدة نماذج العمل عبر تقنية الواقع الافتراضي والمعزز، ومتابعة التطور عبر الطائرات المسيرة دون طيار والنظام الآلي للتقارير.

كما كرّم سمو ولي عهد دبي فريق العمل الفائز بجائزة الفريق المبتكر، وهو فريق «مشروع الأبعاد الثلاثية - إدارة مشاريع المؤسسة» من وزارة الصحة السعودية، والمشروع عبارة عن نظام مصمم خصيصاً ليلائم متطلبات العمل في وزارة الصحة، ويمتاز بقاعدته القوية التي تمكّن من إدارة جميع المشروعات والمبادرات بشكل فعال ومتابعتها، ويربط النظام 20 إدارة إقليمية مع المركز، وقد تمكن فريق العمل من إنجاز المشروع بشكل مبتكر من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.

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وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالجائزة على مستوى المؤسسات، وفازت بالمركز الأول بجائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع، مجموعة «بروجيكتايز» من الولايات المتحدة، عن مشروع المجموعة الذي يتعلق بأساليب الجيل المقبل في إدارة المشروعات المؤسسية على نحو أسهم في إحداث منصة إبداعية لتنفيذ الاستراتيجية باستخدام خصائص المؤسسة (DNA) لتلبية حاجة المشروعات المستقبلية، وخلقت المبادرة أجواء تنافسية عززت الروح الإبداعية، وأسهم المشروع في تحسين مكاسب الأعمال بنسبة 78%، وأثر إيجابي بقيمة 15 مليون دولار، وتحسين سرعة التنفيذ 10 مرات.

وحلّت مؤسسة «إم إتش بي إم درايفر» من كندا، في المركز الثاني عن مشروع مكتبة كالغري المركزية، التي تعد من بين أكثر المكتبات العامة استخداماً في أميركا الشمالية، وحصلت موانئ دبي العالمية على المركز الثالث عن مشروع النظام الذكي لإدارة المرور، حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والعاطفي في تطوير نظام يشتمل على حجز للمركبات، وشحن واستلام الحاويات، وشاحنة ذاتية القيادة، ويلبي النظام كل المتطلبات الإجرائية، ويتابع الطلبات المعقدة.

وفازت الدكتورة هدى المدهوب عن مشروعها الأكاديمي المنفذ في المملكة المتحدة، بجائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع في الفئة الأكاديمية، عن مشروع شبكة ذاتية التنظيم لمشروعات البنية التحتية المعقدة - مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة لندن بانك، وفازت الدكتورة غدير الفندي عن بحثها الأكاديمي المنفذ في المملكة المتحدة، بجائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، عن بحث بعنوان التحقيق في قدرات إدارة المخاطر لشركات الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد دمجت الباحثة أساليب بحثية عدة لمعالجة البحث، شمل تصميم دراسة تجريبية، واثنين من الاستبيانات لمؤسسات البناء في دول المنطقة، وست دراسات حالة من مشروعات واقعية، وأسهم البحث في دراسة وتحليل مؤسسات البناء والمشروعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دراسات استقصائية ودراسات حالة.

«حديقة معلّقة» و«ممشى شاطئ الغروب»

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في قاعة الغاليريا، على هامش حفل التكريم، على مجسمين كبيرين للمشروعات التي تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذها في الفترة المقبلة، الأول لمشروع الحديقة المعلقة، وهو عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً وارتفاع 60 متراً ومساحة 3422 متراً مربعاً، ويتميز بتصميمه العصري الفريد، وسيكون وجهة سياحية جديدة لسكان وزوار مدينة دبي، ويربط الجسر العديد من معالم المدينة على ضفتي خور دبي، والثاني لمشروع ممشى شاطئ الغروب، وهو عبارة عن وجهة شاطئية جديدة ومناطق ترفيه عائلية متجددة، بمساحة شاطئية 80 ألف متر مربع، متصلة مع ممشى شاطئ جميرا، ويتضمن مساحات شاطئية، ونماذج فريدة لمجموعة من الجزر العائمة بالقرب من قناة دبي المائية، تبلغ مساحتها الكلية 107 آلاف متر مربع، وتصاميم عصرية لتلال خضراء وتلال رملية ومواقف خاصة للسيارات، ومرافق عامة ومساحات لمحال البيع بالتجزئة.