الامارات | تغريدات محمد بن راشد الأقوى تأثيراً والأكثر انتشاراً والأعلى تفاعلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدات محمد بن راشد الأقوى تأثيراً والأكثر انتشاراً والأعلى تفاعلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قائمة التغريدات الأكثر انتشاراً والأعلى تفاعلاً على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2019، وعبر حساب سموه الرسمي على «تويتر»، الذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص في العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لموقع التواصل الاجتماعي العالمي، إذ يعد سموه ضمن أكثر زعماء العالم متابعة وتأثيراً على «تويتر».

وكشف التقرير، الذي يستعرض «تويتر» من خلاله أهم الأحداث التي جرت على المنصة خلال العام المنصرم، أن تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دفعت الأخبار الحكومية إلى مقدمة التغريدات التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المنصة العالمية الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع توظيف سموه حسابه الرسمي للكشف عن المبادرات والمشروعات والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، ومشاركة العالم رؤيته وتجاربه تحت وسم #علمتني_الحياة، لتكون تغريدات سموه بذلك الأكثر تفاعلاً من قبل مستخدمي المنصة في دولة الإمارات.

وأورد تقرير بيانات «تويتر» للعام الجاري، الصادر تحت وسم (#حدث_في_2019)، أهم التغريدات التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي.

وأشار التقرير، الذي أعده «تويتر» حول أبرز الأحداث المرتبطة بدولة الإمارات لعام 2019 على الموقع، إلى أن التغريدات التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت وسم #علمتني_الحياة، لمشاركة العالم رؤيته وتجاربه في القيادة والحياة، لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور من حيث الإعجاب وإعادة التغريد، ومن أبرزها تغريدة سموه التي حققت أكثر إعادة للتغريد بين تغريداته في 2019: «لا توجد أزمة طاقة.. ولا أزمة تعليم.. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة.. نحن أمة تملك موارد عظيمة.. وتضم كفاءات عظيمة.. ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة.. #علمتني_الحياة».

كما أورد التقرير تغريدة سموه ضمن المجموعة التي تحمل الوسم ذاته، ونصها: «علمتني الحياة أن لا أنتظر إنجازاً من شخص يجيد اختلاق الأعذار، ولا أنتظر رأياً من شخص يجيد التلون.. ولا أنتظر أفكاراً من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين.. علمتني الحياة أن لا أنتظر أحداً.. بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون»، كذلك التغريدة: «علمتني الحياة أننا في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل.. نحتاج حولنا مزيداً من الحكماء لا السفهاء.. علمتني الحياة أننا في زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا.. وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا.. والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة في زمن كثر فيه الغوغاء».

ومن بين التغريدات التي أبرزها التقرير أيضاً، وجاءت تحت وسم #علمتني_الحياة، وكان لها النصيب الأكبر من التفاعل والإعجاب وإعادة التغريد على منصة «تويتر» وبين مستخدميها في الدولة، تلك التغريدة التي قال فيها سموه: «علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والأسمنت.. الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي.. هو أخي وأختي وابني وابنتي. الوطن هم البشر، هم أهلي.. هم شعبي.. من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقل إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم.. لأنهم هم الوطن، وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب».

كما كشف التقرير الذي يستعرض «تويتر» من خلاله أهم الأحداث التي جرت على المنصة خلال العام المنصرم، أن حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المنصة العالمية الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، وذلك مع توظيف سموه حسابه الرسمي للكشف عن المبادرات والمشروعات والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، لتكون تغريدات سموه حول المبادرات الحكومية الأكثر تفاعلاً من قبل مستخدمي المنصة في دولة الإمارات.

ومن المبادرات التي تم الإعلان عنها من خلال «تويتر»، وحظيت بتفاعل مؤثر، التغريدة التي وجّه فيها سموه مجموعة من الرسائل للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات، وجاءت في مقدمة التغريدات التي حازت اهتماماً وتفاعلاً كبيرين، وكانت الأكثر في إعادة التغريد على المنصة من قبل المتابعين خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

كما سرد التقرير مجموعة تغريدات لسموه نالت القدر الأعلى من التفاعل والإعجاب من قبل مستخدمي «تويتر» في الدولة خلال العام الجاري، ومنها التغريدة التي نشرها سموه في فبراير الماضي بشأن اعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين، وكشف فيها عن اعتماد 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الست المقبلة، وكذلك توجيه سموه برفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم، وزيادة قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية من 800 ألف درهم إلى 1.2 مليون درهم.

كما شملت القائمة التي تضمنها التقرير التغريدة التي حملت إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)، وذلك في شهر مايو الماضي. وقال فيها سموه: «أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في دولة الإمارات.. إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة.. الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم».

مكتوم بن محمد أبرز المنضمين الجدد إلى «تويتر»

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كشف التقرير الذي أعده موقع «تويتر» عن أهم الشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي التي انضمت إلى الموقع العالمي «تويتر» خلال عام 2019، وكان من أبرز هذه الحسابات حساب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، الذي أطلقه سموه في يونيو الماضي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، جاك دورسي. حيث قال سموه في مستهل تغريداته على الحساب: «تتشابه دبي و(تويتر) في أوجه عدة.. دبي و(تويتر) محطتان عالميتان مفتوحتان أمام الشعوب.. دبي و(تويتر) جسران للتفاهم والتقارب بين الأمم.. دبي و(تويتر) منصات تغذيها طاقات الشباب وإبداعاتهم».

الوسوم العربية

أبرز تقرير «تويتر» السنوي أن قائمة أكثر الوسوم العربية المرتبطة بالفعاليات والمناسبات الرسمية المختلفة في دولة الإمارات انتشاراً وإعادة للتغريد خلال عام 2019 تضمنت الوسم الخاص بشهر رمضان المبارك.. و#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد، و#يوم_العلم، و#طموح_زايد، و#عام_التسامح، من أكثر الوسوم العربية.

أكثر الأحداث الإماراتية تفاعلاً

تصدرت مهمة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية، قائمة أكثر الأحداث الإماراتية تفاعلاً بين المغردين في العالم، وفق «تويتر».

وكان من أبرز هذه التغريدات، تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمنصوري بوصوله إلى محطة الفضاء الدولية بسلامة الله، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يحطّ على متن المحطة، وكذلك الصورة التي نشرها المنصوري من الفضاء لدولة الإمارات، مصحوبة بتغريدة نصها: «من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب، هنا التاريخ.. هنا الإمارات من الفضاء».

• 10 ملايين شخص في العالم يتفاعلون مع تغريدات محمد بن راشد.

«تويتر»:

• «تغريدات محمد بن راشد تدفع الأخبار الحكومية إلى مقدمة الاهتمام في دولة الإمارات.. ونحو 10 ملايين متابع حول العالم».

• «وسم #علمتني_الحياة ينال تفاعلاً واسعاً بالإعجاب وإعادة التغريد».

• «رسالة الموسم الجديد، واعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين، وإعلان نظام الإقامة الدائمة، بين التغريدات التي حظيت بتفاعل كبير».