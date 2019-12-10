الامارات | وفاة طفلة سقطت من الطابق التاسع في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة سقطت من الطابق التاسع في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت طفلة عربية مصرعها، إثر سقوطها، أمس، من شرفة الشقة التي تسكن فيها مع أسرتها بالطابق التاسع، بمنطقة النهدة في دبي.

وقال مصدر أمني، لـ"الإمارات اليوم"، إن الطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وانزلقت وسقطت من الشرفة، وتوفيت على الفور نتيجة اصطدامها بالأرض.

وأضاف أن دوريات من مركز الشرطة المختص، بالإضافة إلى خبراء تابعين للإدارة العامة للأدلة الجنائية انتقلوا إلى موقع الحادث، وتمت معاينة الشقة والشرفة التي سقطت منها الطفلة.

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وأكد ضرورة انتباه الأسر إلى أطفالهم، خصوصاً الذين يقطنون في الطوابق العليا، وتوجد شرفات أو نوافذ يمكن سقوط الأطفال منها، إذ لا يتمتع الأبناء، خصوصاً صغار السن، بإدراك كافٍ حول مخاطر اللعب أو الاقتراب من الشرفات أو النوافذ، لافتاً إلى أن الآباء يندمون، لكن بعد فوات الأوان.

يذكر أن طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين سقطت، أخيراً، من طابق علوي بإحدى البنايات السكنية في إمارة الشارقة، ما أدى إلى وفاتها كذلك.

وأعلنت شرطة الشارقة أنها تحقق في الحادث، بعد أن ورد بلاغ في الساعة 1.40، بعد ظهر الأول من أمس، عن سقوط الطفلة ووفاتها، لافتة إلى وجود شبهة إهمال من الأسرة.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة في دبي، وغيرها من الإمارات، تحرص على تطبيق اشتراطات صارمة في التراخيص المرتبطة بشرفات ونوافذ البنايات السكنية، لمنع حوادث سقوط الأطفال، لكن هناك حاجة لضرورة انتباه الأهالي إلى أبنائهم، وتحمل مسؤولية تأمينهم جيداً، سواء بعدم تركهم يلعبون بمفردهم في الشرفات، أو بإحكام إغلاقها في حضورهم وغيابهم، لأن ثانية واحدة قد تكون فارقة في حياة وسلامة طفل.