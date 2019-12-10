اختتام أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة، معبراً عن أمله أن تسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.

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ووافق المجلس الأعلى لدول الخليج العربية على تعيين مرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.