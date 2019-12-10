الامارات | حظر 41 نوعا من دلات الشاي والقهوة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حظر 41 نوعا من دلات الشاي والقهوة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت قائمة أصدرتها بلدية دبي أمس بحظر 41 من أنواع الحافظات الحرارية "الدلات"، وذلك بعد توجيه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى ضرورة سحب جميع حافظات الشاي والقهوة «الدلات» في دبي، التي تحتوي مادة الأسبستوس، التي قد تؤثر في صحة مستخدميها في جميع منافذ البيع.

وأوضحت أن الدلات المحظورة تشمل الدلات من نوع "كيتشن مارك"، سعة 1.6 لتر، ومنشاؤها الصين، ولونها بني، والدلات من نوع" كيب إت هوت"، سعة لتر واحد، ولونها نيون أخضر، ومنشؤها الصين، والدلات من نوع "هوم واي"، سعة لتر واحد، ولونها فضي ممزوج بالبني.

كما شملت الدلات من نوع "ديل كاسا"، ولونها مزيج من الأبيض والأحمر والأسود، والرمادي، والدلات من نوع "رويال جولدن سيزون"، ذات اللون الأسود، ومرسوم عليها ورود، والدلات من نوع "فينيس"، ولونها فضي ممزوج بالأزرق، وسعتها لتر واحد، ودلات "100 ديجري"، ولونها أبيض، وسعتها لتر، والدلات من نوع "هابي داي"، سعة لتر، ولونها مزيج من الأبيض والأسود، ومرسوم عليها ورود.