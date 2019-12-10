"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار متفرقة على الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما وممطرا على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.
وستكون حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 35 كم، ساعة، تصل إلى 45 كم/ ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب.
الخليج العربي: مضطرب الموج خاصةً مع السحب.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والمد الثاني عند الساعة 01:40. والجزر الأول عند الساعة 19:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:14.
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بحر عمان: مضطرب الموج خاصةً مع السحب.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:09 المد الثاني عند الساعة 22:03الجزر الأول عند الساعة 15:01 والجزر الثاني عند الساعة.
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