بحضور محمد بن راشد.. بدء أعمال القمة الخليجية الـ"40" في الرياض

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يشارك على رأس وفد الدولة إلى القمة، انطلقت في قصر الدرعية في الرياض، عصر اليوم الثلاثاء، القمة الأربعون لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال الملك، في كلمته الافتتاحية، إن "مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة".

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