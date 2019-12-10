الامارات | 80 اختراعاً محلياً تتنافس في «مبتكر 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 اختراعاً محلياً تتنافس في «مبتكر 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت دائرة التعليم والمعرفة، المبتكرين الشباب للتسجيل في مبادرة مبتكر 2020، مشيرة إلى أنها ستختار أفضل 80 ابتكاراً فقط لعرضهم في الدورة الجديدة من المبادرة، والذي ستقام في الفترة من 30 يناير وحتى 8 فبراير 2020، على كورنيش أبوظبي.

وتفصيلاً، حددت الدائرة 16 يناير المقبل موعداً لغلق باب التسجيل في مبتكر 2020، مشيرة إلى أن المبادرة تنقسم لخمس فئات تشمل علوم الفضاء، والاستدامة وعلوم الحياة، والتصنيع الرقمي والميكانيكا وتعديل المحركات، وعلم الروبوت والإلكترونيات، بالإضافة إلى الفن والتصميم، فيما تبلغ جوائز الفائزين أكثر من 60 ألف درهم، كما سيتم توفير وسائل النقل والإقامة طيلة فترة الفعالية للمبتكرين المقيمين خارج أبوظبي.

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وعرفت الدائرة المبتكرين بهواة إصلاح وتجميع الأجهزة، والصنّاع، وقراصنة الحاسب الآلي، وهواة التكنولوجيا، والحرفيين، والمخترعين، والمهندسين، والمصممين، والمبرمجين، والفنانين بالإضافة إلى المختصين بالميكانيكا، مشيرة إلى أن مبادرة مبتكر تهدف إلى إلقاء الضوء على المشاريع المطورة محلياً، وتستهدف شريحة واسعة من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 13 سنة من جميع أنحاء الدولة.

ووضعت الدائرة معايير للمشاركة في مبتكر 2020، شملت أن تكون الابتكارات «منزلية الصنع» من نوع اصنعها بنفسك وأن يكون من ابتكار المشارك أو المشاركين الذين يقدّمونه، وأن تكون المشاريع تفاعلية بحيث يتمكّن الحضور من التفاعل مع جميع المشاريع في الفعالية، وأن تتألف المشاريع من نماذج كاملة حيث لا يمكن ان يكون المشروع مجرّ د فكرة، أو غير مكتمل، مشيرة إلى انه يحق للمشاركين في ” مبتكر 2018 ” المشاركة في ” مبتكر 2020 ” إلا أنه لا يمكن إعادة عرض المشاريع من ” مبتكر 2016 ” أو قبله في معرض ” مبتكر 2020 ” إذا لم يتم تعديل المشروع.

يذكر أن مبادرة «مبتكر» تسهم في تطوير رأس المال البشري في قطاعي العلوم والتكنولوجيا، تماشياً مع خطة أبوظبي والاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً لمهارات الإبداع والبحث والاطلاع والتجربة، وذلك عبر تحفيز جيل جديد من العلماء والمبتكرين والخبراء في مجال التكنولوجيا.