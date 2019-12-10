محمد بن راشد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الـ 40

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والوفد المرافق إلى الرياض بعد ظهر اليوم، للمشاركة في أعمال القمة الــ 40 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق ــ في قاعدة الملك سلمان بن عبدالعزيز الجوية بالرياض- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وعدد من أصحاب السمو الملكي وكبار المسؤولين السعوديين من مدنيين وعسكريين.

وعقب نزول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من على سلم الطائرة استعرض ثلة من حرس الشرف أدت التحية إلى سموه ثم عانق أخاه خادم الحرمين الشريفين الذي رحب بسموه والوفد المرافق في بلده الثاني.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفد يضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.