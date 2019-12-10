مجلس الوزراء يصدر تأشيرة متعددة لأطقم السفن والمراكب السياحية

وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة على إصدار واستحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر معفية من الرسوم للأطقم والعاملين والبحارة على متن السفن السياحية ومراكب النزهة من بحارة وطاقم ووفقاً لمدد مختلفة على أن تتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تنفيذ ذلك القرار.

بالنسبة لطاقم السفينة السياحية تصدر تأشيرة لمدة ستة أشهر تتيح لحاملها البقاء في كل مرة لمدة شهر من تاريخ دخوله للدولة على أن تكون التأشيرة سارية المفعول . أما الإجراءات المتبعة لمركب النزهة تكون صالحة لمدة ستة أشهر تتيح لحاملها البقاء طالما كانت التأشيرة سارية المفعول .

وتأتي تلك التسهيلات تشجيعاً للسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتاز بمناخ سياحي واعد ومتميز وطبيعة خلابة ورائعة وشواطئ وجزر الأروع في المنطقة ، إذ تعتبر الدولة وجهة مفضلة للسياح والزائرين ، وجاذبة وجذابة للأفواج الساحية من جميع أنحاء العالم وتشد الزائرين إليها.

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