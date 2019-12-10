كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي الجرائم التي ستنقرض بدبي في المستقبل؟

قال قائد شرطة دبي يوم الإثنين إن عمليات السطو على متاجر المجوهرات ودور الصرافة وعربات تحويل الأموال ستنقرض في المستقبل.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، متحدثًا في المؤتمر الدولي لمنع الجريمة “نريد تعزيز استراتيجية وثقافة منع الجريمة في الإمارة. سوف تنقرض بعض الجرائم في الإمارة مثل السرقة في محلات المجوهرات ومحلات الصرافة وسيارات تحويل الأموال “.

وعُقد المؤتمر الدولي الأول لمنع الجريمة في فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي يوم الإثنين بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي.

وجمع المؤتمر 15 من قادة قوات الشرطة الإقليمية و 400 من كبار المسؤولين من هيئات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الشرق الأوسط لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الأفكار حول منع الجريمة.

وقال المري إن المؤتمر سيركز على جرائم الإنترنت خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيكون ذلك مجالًا صعبًا للشرطة في المستقبل.

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وأضاف “لدينا استراتيجية لتعزيز عمل الشرطة في عمليات منع الجريمة وتطوير أفضل الممارسات من أقسام الشرطة في جميع أنحاء العالم. كما أن منصة الجرائم الإلكترونية، التي أطلقتها شرطة دبي للإبلاغ عن الجرائم على الإنترنت، ستساعد في الحد من هذه الجرائم في المستقبل”.

وقالت شرطة دبي إن القمة التي تستمر يومين مكرسة لتعزيز مستقبل الشرطة المجتمعية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال منع الجريمة.

وعلى هامش الحدث، تم عرض دراجة والتي سيتم إدخالها في الخدمة العام المقبل ، كمثال على كيفية قيام المستجيب الأول بمعالجة الجريمة في المستقبل.

ويجري تدريب ضابطين حاليًا على الدراجة، التي تحمل سائقًا واحدًا، وتعمل على الكهرباء ويمكن أن تصل سرعتها إلى 96 كم / ساعة، بحسب غلف نيوز.