البواردي ووزير الدفاع الإستوني يبحثان سبل تطوير التعاون

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في أبوظبي مساء أمس معالي يوري لويك وزير الدفاع الإستوني.

تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إستونيا، ومناقشة سبل تطويرها وتعزيزها.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

وثمن البواردي زيارة وزير الدفاع الإستوني للدولة وحرصه على تعميق أواصر التعاون العسكري والدفاعي. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة والقوات المسلحة والوفد المرافق للضيف.

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